شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لتعطيل مفاتيح لعب الزمالك خلال معسكر الأهلي المغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدون راحة ووسط حالة من الاجهاد الشديد نتيجة ضغط المباريات يبدأ النادي الاهلي الاستعداد القوى لمباراة القمة أمام الزمالك التى ستقام الاثنين المقبل فى الدورى المصري.

ويدخل الأهلي مساء اليوم الجمعة معسكراً مغلقاً عقب مران اليوم ، ويتدرب فريق النادي الاهلي على ملعب التتش ثم تتجه حافلة الفريق لأحد فنادق القاهرة لإقامة معسكر بها لحين بدأ مباراة القمة المرتقبة.

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة مطوّلة مع لاعبي الفريق لشرح عدة أمور مهمة خاصة بمباراة القمة المرتقبة، ويأتى فى مقدمتها عملية تعطيل مفاتيح لعب الزمالك وكيفية الاستفادة من الهجمات السريعة لزيارة شباك المنافس واحداث دربكة فى صفوفه .

ويتحدث موسيماني مع لاعبيه عن كيفية تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام الزمالك في القمة المقبلة رغم أزمة الغيابات التى يعاني منها الأحمر الفترة الحالية ويشاهد المدير الفني للأهلي مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك خاضها الفترة الماضية في الدوري من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها لتحقيق الفوز.