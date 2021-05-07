شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا : اسم محمد صلاح مطروح في باريس سان جيرمان لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس «باريس سان جيرمان» الخيارات المتاحة لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي، ويصمم مسؤولو النادى على ضم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي سيصبح صفقة مجانية في 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ماركا»، فإنه رغم خروج «باريس» من دوري الأبطال هذا الموسم، فإن إدارة النادي تفكر في كيفية العودة بقوة للمنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الإدارة تركز على دعم الفريق بـ 3 عناصر، وهم نجم عالمي ولاعب خط وسط وظهير أيمن، وأوضحت أنهم يريدون ضم «ميسي»، ويثق «باريس» في قدرته على إقناع «البرغوث» باللعب في «حديقة الأمراء»، ومزاملة «نيمار» و«مبابي».

وقالت إن المضي قدمًا في تجديد «مبابي» من التحديات التي تواجه إدارة سان جيرمان، بينما قطع المسؤولون شوطًا كبيرًا في مسألة تجديد «نيمار».

وأضافت : «إذا قرر (ميسي) البقاء في برشلونة أو الذهاب إلى فريق آخر، فإن (سان جيرمان) سيحول انتباهه إلى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وفي خط الوسط يراقب (باريس) جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وإدوارد كامافينجا، أما في مركز الظهير الأيمن فإن سيرج أورير، لاعب توتنهام، النجم السابق لـ(سان جيرمان)، هو الاسم المفضل».