شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك .. و القنوات الناقلة و تشكيل الفريقين المتوقع في قمة الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين و القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة .

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أحد أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الاثنين 10 مايو 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .



تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .



تشكيل الزمالك المتوقع أن يشارك فى اللقاء :

جنش

أحمد فتوح – – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

الجزيري



تشكيل الأهلي المتوقع أن يلعب :



محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف