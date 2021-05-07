خطوة واحدة تفصل جوارديولا عن العودة لبرشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف فالينتي جوارديولا، والد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، عن موقف نجله من العودة لقيادة فريق برشلونة الإسباني.

وأكد فالينتي أنه يتمنى رؤية ابنه يعود في يوم من الأيام إلى برشلونة، مشدداً على أنه لا يريد رؤيته مدرباً لمنتخب إسبانيا.

ويرتبط جوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2024، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أنه قد يعود لبرشلونة في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الإنجليزي، سواء في هذا الموسم، أو المواسم القليلة القادمة.

وقال فالينتي، في تصريحات نقلتها إذاعة “سوبر ديبورتيفو” أمس الخميس: “بيب على وشك أن يبلغ 50 عاماً ولا أستطيع أن أملي عليه ما يفعل، هو يعرف ما هو جيد وماهو غير جيد”.

وأضاف والد جوارديولا: “بالنسبة لي لا أريده أن يقود المنتخب الإسباني وأريد أن يعود لبرشلونة كمدرب أو كشخص يقدم النصائح (مستشار)، في الوقت الحالي، أريد فقط أن يواصل ابني ما يفعله الآن، وأن يقوم بعمل جيد للغاية”.

وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال: “بيب جوارديولا يريد تدريبه مجدداً، وسيشعر بالسعادة إذا شاهده بقميص مانشستر سيتي، ولكن في نفس الوقت، بيب لا يريد إيذاء البارسا بخطف ميسي منهم”.

ويرتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل، ولكن التقارير الصحفية أشارت مؤخراً، إلى أن خوان لابورتا أقنعه بالبقاء، وسيجدد عقده مع الفريق خلال الأسابيع القليلة القادمة.