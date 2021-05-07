شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى الجديد بعد مباراة القمة وينتهى 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عن الجدول الجديد لمباريات الدورى المصرى عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، لاسيما بعد موافقة أغلب الأندية على خوض مباريات الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بجانب قرار الفيفا بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى سبتمبر المقبل.

ووفقا للمواعيد الجديدة تنتهى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بحد أقصى منتصف شهر أغسطس المقبل، بدلا من 30 سبتمبر كما كان مقررا من قبل.

على صعيد متصل، أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار الفيفا بتأجيل مباراتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلي شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل.

وقال البدري إنه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني، للوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد، لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأضاف أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا".