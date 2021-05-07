شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستعين بقمة أبريل لدراسة الأهلى وعلاج أخطاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الإدارى بناديه تجهيز فيديو لمواجهة الزمالك والأهلى الماضية التى سقط فيه الأبيض بهدفين مقابل هدف فى أبريل الماضى، وتقطيع المباراة لعدة فيديوهات خاصة بالأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، استعداداً لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل، في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الوسط، نقل له خلالها أن تذبذب مستواه أمر لم يعد مرضيا له مع التأكيد على كامل دعمه له، لكن عليه الحذر بأن أي خطأ سيكلف الفريق أهدافا مثلما حدث في مباراتي الأهلي وبيراميدز السابقين، وأوضح له كارتيرون أن مباراة القمة المقبلة يجب أن تكون الفرصة من أجل الرد في الملعب خاصة بعدما حمله البعض مسئولية خسارة القمة الأخيرة.

ويبقى مركز حراسة المرمى هو الأمر الذي يثير قلق كارتيرون، رغم استقراره بشكل كبير على تولي محمد عواد حراسة المرمي، في ظل تألقه منذ العودة للتشكيلة الأساسية إلا أن هناك بعض الأصوات تطالب بتواجد محمود جنش في التشكيلة الأساسية حال شفائه نهائيا من المزق الذى تعرض له في الظهر، ويدرك المدرب الفرنسي أهمية الخبرات في مثل تلك المباريات المتمثلة في جنش لكنه يرى أن عواد الأنسب بسبب جاهزيته الفنية وخوضه آخر مباراتين أمام بيراميدز و سموحة.

في ذات الصدد، من المنتظر أن يعود أحمد سيد "زيزو" لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة القمة، بدلا من محمود عبد الرازق شيكابالا للحفاظ على جهود النجم الأسمر ليكون ورقة بديلة تشكل الفارق مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث يضع كارتيرون كأحد الأسلحة الرئيسية له لحسم مثل هذه المواجهات مستغلا مهاراته وإمكانياته الفنية الكبيرة.