شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود موهبة الأهلى المحبوسة فى زنزانة الإصابات يحتفل بعيد ميلاده الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد محمود، لاعب وسط النادى الأهلى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده رقم 23، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء فى 7 مايو عام 1998، انضم للنادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية قادماً من صفوف فريق وادى دجلة فى صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 20 مليون جنيه.

ويتربط محمد محمود بذكرى حزينة مع جمهور الأهلى فمنذ انضمامه للقلعة الحمراء لم يشارك سوى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى.

ومنذ إعلان نبأ إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها .

وعموما شارك محمد محمود فى 19 مباراة سواء مع وادى دجلة أو الأهلى، بواقع مباراة فى كأس مصر و18 أخرى فى الدورى العام، وسجل محمود 4 أهداف فيما صنع هدفاً آخر.

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الأفريقى للفراعنة الصغار بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييرى مدرب الفراعنة السابق -بعدما كان ضمن كتيبة منتخب الأولمبي- بعد إصابة سام مرسى قبل مباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.