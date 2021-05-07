شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى فى مواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى، عن فريقه فى مواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب عدم تعافيه من الإصابة شد فى العضلة الامامية ، ويخضع اللاعب للتأهيل برفقة الجهاز الطبى للدراويش ويفضل استبعاده من المباراة المقبلة لمنحه فرصة أطول للتعافى.

فى سياق آخر، عبر عماد سليمان المشرف على الفريق الأول، عضو اللجنة الفنية عن سعادته بسلسلة الانتصارات التى حققها الدراويش فى آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامى:”الفريق تطور للأفضل وبات فى موقع متقدم بعض الشىء لكن لايزال فى مقعد لايليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى”.

وواصل :”الإسماعيلى هو الضلع الثالث للكرة المصرية وهدفنا عودته للمقدمة من جديد فى ظل تولى جهاز فنى محترم بقيادة إيهاب جلال ووجود كفاءات فنية فى اللجنة وعلى رأسهم على أبوجريشة فاكهة الكرة المصرية”.

وأتم حديثه :”المهمة صعبة وأمامنا مباريات غاية فى الصعوبة ، نتمنى استمرار الانتصارات والذى سيتحقق من خلال استمرار الدعم الجماهيرى”.