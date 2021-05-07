شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن الطوارئ داخل الزمالك بسبب القمة ويجهز شيفو للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، نظرا لأهمية المباراة من الناحية الفنية والمعنوية، لأن النتيجة ستساهم بشكل كبير في صراع صدارة المسابقة بين قطبي الكرة المصرية، وسيقترب الفائز من الانفراد بالصدارة.

كارتيرون يبدأ التجهيز للقمة من الناحية الفنية بتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لرغبته في الاستعانة به أمام الأهلي، حيث يسعي الخواجة لتصحيح المسار وتجهيز بعض عناصر الخبرة في التشكيل الأساسي على عكس ما حدث في القمة السابقة.

ويعد عبد الشافي أول الخيارات التي أستقر مدرب الزمالك على تجهيزها ليلعب في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فتوح والاستفادة بخبرات اللاعب المخضرم، وولى كارتيرون جهازه المعاون بضرورة تجهيز محمد عبد الشافي للمباراة المرتقبة بوضع برنامج تدريبي خاص قبل المباراة،

من ناحية أخرى، تقدم نادي بيراميدز بخطاب إلى اتحاد الكرة يتضمن موافقته على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق عضو اللجنة التنفيذية إبراهيم عبد الله ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة أنه يطلب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك من تقديم طلب لإعادة المباراة وأن بيراميدز يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة وأنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء، مشيرا إلى تعرضه للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني، كما أشار إلى أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي، وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.