شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير التحكيمى عادل عقل: محمد عادل وأمين عمر الأقرب لإدارة القمة 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى عادل عقل في الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه الأيوبي، أن الثنائي الدولى محمد عادل وأمين عمر هما الأقرب لإدارة القمة 122 بين القطبين الأهلى والزمالك، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة.

وتابع عقل أن نجاح الدولى محمود البنا في إدارة القمة 121 التى أقيمت في 18 أبريل الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، كان دافعا كبيرا لاتحاد لاتخاذ قرار أن يدير القمة المقبلة حكام مصريون، لذا يعتبر الثنائي محمد عادل وأمين عمر هما الأقرب للفوز بشرف إدارة كلاسيكو الكرة المصرية والعربية والأفريقية بين الأهلي والزمالك.

وأشار عقل إلى أنه تم استبعاد كل من جهاد جريشة من فرصة الظهور في القمة بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه في مباراة الزمالك وبيراميدز، كما أن محمد معروف أيضا خارج حسابات اللجنة بعد ظهروه فى لقاء الأهلى وغزل المحلة والذى شهد جدلا تحكيميا.

وقال عقل إن الاختيار الأفضل حاليا ينحصر بين محمد عادل وأمين عمر للظهور فى القمة، وإن كان الأول يعد الأقرب لنيل شرف إدارة القمة المقبلة، رغم أنه ظهر كحكم فيديو فى القمة السابقة.

وعن الحكم عمرو رمضان قال عقل إنه فشل في استثمار الفرصة بعدما ظهر بمستوى سيئ جدا فنيا وإداريا خلال إدارته لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ32 والتى انتهت بفوز الأبيض 3/1، حيث افتقد للثقة والشخصية وكان عصبيا في التعامل مع اللاعبين خلال فعاليات اللقاء.