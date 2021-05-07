شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد شروط الموافقة على عروض جونيور أجايي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي العروض التي تلقاها النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر للرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء بالموافقة عليها والتفاوضعلى قيمتها المالية أو رفض العروض المقدمة والتمسك ببقاء النسر النيجيري في صفوف القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي أنه لا نية للتفريط في جونيور أجايي خلال الانتقالات الصيفية، باعتباره من اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر، ومن أهم اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي، لذا فإن فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة لأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها كثيرا الجهاز الفني في المباريات الصعبة والهامة في مشوار الفريق الأحمر بمختلف البطولات.

وأكد المصدر أن الأهلي لا ينوي التفريط في جونيور أجايي إلا في حالة تلقيه عرضا مغريا بمقابل مالي كبير، ووقتها سيفتح مسئولي النادي ملف رحيل اللاعب، على أن يتم التفاوض مع لاعب أجنبي آخر لتعويض رحيل النسر النيجيري عن القلعة الحمراء، وهو ما سيتضح بعد معرفة جدية العروض المقدمة وحجم المقابل المالي المعروض.