شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. ماجى عشماوى أول لاعبة مصرية فى العشر الأوائل بتصنيف الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هى ماجى العشماوى لاعبة منتخب الرماية.

تأهلت ماجى العشماوى إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالجزائر. ماجي عشماوي من مواليد 1992 تلعب فى نادي الصيد وتبلغ من العمر 29 عاما، بدأت ماجى العشماوي ممارسة الرماية منذ عام 2010 وانضمت للمنتخب عام 2012.

حققت إنجازا تاريخيا لأول مرة في تاريخ الرماية المصرية للسيدات، بدخولها ضمن العشر الأوائل عالميا واحتلالها المركز التاسع على العالم بالتصنيف الدولى.

توجت بالكثير من البطولات والألقاب منها تحقيق المركز السابع في بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب 2021، في عام 2020 حصدت ماجي ذهبية الزوجي المختلط وبرونزية الفردي في البطولة العربية بالمغرب وفضية زوجي المختلط في البطولة العربية بمصر وبرونزية الفردي.

حققت ماجي المركز العاشر في كأس العالم في قبرص، وذهبية بطولة أفريقيا بالجزائر والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وفى عام 2019 حققت فضية المختلط في بطولة أفريقيا وذهبية دورة الألعاب الأفريقية في منافسات الزوجي المختلط وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب. كما حققت برونزية بطولة الشيخة فاطمة بالقاهرة، عام 2016 حققت برونزية البطولة العربية بمصر. و2015 حققت المركز الرابع في بطولة العالم بإيطاليا وبرونزية بطولة أفريقيا بمصر 2014.