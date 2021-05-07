بعد فيديو النجم الساحلي.. الأهلي يقرر إيقاف مذيعة القناة سارة محسن

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن قناة النادي الأهلي قررت إيقاف المذيعة سارة محسن بسبب فيديو شهير لها تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لمذيعة قناة النادي الأهلي، وهي تعلن فيه تشجيعها لفريق النجم الساحلي التونسي على حساب المارد الأحمر.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن إيهاب الخطيب، رئيس قناة النادي الأهلي، قرر إيقاف المذيعة سارة محسن عن عملها في القناة خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، نجح الأهلي في تحقيق فوزًا ثمينًا مساء أمس الخميس على حساب الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.