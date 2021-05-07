الدوري الأميركي للمحترفين: سقوط رابع توالياً لنتس

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مني بروكلين نتس بهزيمة رابعة توالياً للمرة الأولى هذا الموسم وبات مهدداً بخسارة المركز الثالث في المنطقة الشرقية، وذلك بسقوطه أمام مضيفه دالاس مافريكس 109 113 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم جهود كايري إيرفينغ الذي سجل 45 نقطة، ومساهمة كيفن دورانت الذي سجل 20 مع 9 متابعات، فقد نتس الأمل الى حد كبير باستعادة صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سكيسرز الفائز بمبارياته الست الأخيرة ما جعله على بعد مباراتين ونصف من فريق المدرب الكندي ستيف ناش.

ومع تبقي خمس مباريات له في الموسم المنتظم، بات نتس مهدداً بالتراجع الى المركز الثالث لصالح ميلووكي باكس الذي يتخلف عنه بفارق نصف مباراة مع أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ومني نتس بهزيمة سادسة في 10 مباريات خاضها بوجود دورانت في الملعب بجانب إيرفينغ وبغياب جيمس هاردن الذي لم يتعاف حتى الآن من إصابة أبعدته عن المباريات الـ16 الأخيرة.

وبحضور 4600 مشجع على ملعبه "أميريكن أرلاينز سنتر" في تكساس، وبفضل 24 نقطة و10 متابعات من السلوفيني لوكا دونتشيتش و23 نقطة من تيم هارداواي جونيور و17 مع 8 متابعات من دوريات فيني سميث، خطا دالاس خطوة إضافية نحو حسم تأهله المباشر الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" وليس عبر الملحق الفاصل (بلاي إن) المخصص للفرق بين المراكز 7 و10، بتحقيقه فوزه الثامن والثلاثين مقابل 28 هزيمة.

وأشاد دونتشيتش بما قدمه مافريكس ضد "فريق يملك إمكانية الفوز باللقب. يتمتعون بجميع القطع (التوليفة) الرائعة لكننا واجهناهم بقوة. كايري قدم مباراة رائعة لكننا تمكنا من حسم الأمور".

وتابع النجم السلوفيني بشأن سعي فريقه للتأهل مباشرة الى الأدوار الإقصائية "نحن نحاول التعامل مع كل مباراة على حدة وتجنب دورة البلاي أوف (الملحق الفاصل) لكي نتأهل مباشرة الى البلاي أوف ثم التقدم من هناك".

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الادوار الاقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وأقر دونتشيتش الذي تلقى خطأ فنياً للمرة الخامسة عشرة هذا الموسم، بأن عليه المحافظة على رباطة جأشه، موضحاً "أنا أتذمر كثيراً وعلي العمل على هذه المسألة. علي أن أبقى هادئاً وألا أتكلم (مع الحكام)".

وحقق مافريكس فوزه الثامن في آخر 11 مباراة، وكانت جميع هزائمه الثلاث في هذه السلسلة أمام فريق واحد هو ساكرامنتو كينغز الفاقد الأمل بالتأهل الى البلاي أوف.

تضاؤل حظوظ رابتورز

وبعد أقل من عامين على تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، يبدو أن تورونتو رابتورز سيغيب عن الأدوار الإقصائية هذا الموسم بعد تلقيه هزيمته الخامسة في آخر ست مباريات وهذه المرة بعد شوط إضافي على ملعبه الموقت في تامبا باي أمام واشنطن ويزاردز 129 131.

ورغم الجهود الجبارة للكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 44 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، والمساندة من غاري ترنت جونيور (25 نقطة) وفيرد فانفليت (22 مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) والكندي كيم بيرش (17 مع 9 متابعات)، بات رابتورز متخلفاً بفارق اربع مباريات عن المركز العاشر في المنطقة الشرقية، وبالتالي أصبح من الصعب جداً الحصول على فرصة خوض الملحق الفاصل (بلاي إن) من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية.

وجاءت خسارة الخميس أمام صاحب المركز العاشر واشنطن ويزاردز الذي تألق في صفوفه برادلي بيل بتسجيله 14 من نقاطه الـ28 في الربع الرابع والشوط الإضافي، فيما حقق راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" الرابع والثلاثين له هذا الموسم بتسجيله 13 نقطة مع 17 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

ويحتاج وستبروك الى تحقيق الـ"تريبل دابل" مرتين فقط لكي يصبح صاحب الرقم القياسي في الدوري والمسجل باسم أوسكار روبرتسون (181).