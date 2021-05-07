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هازار يعتذر من جماهير ريال مدريد بسبب تصرفه بعد الخروج من دوري الابطال

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


مدريد : قدّم الدولي البلجيكي إدين هازار الخميس اعتذاره من جماهير الاسباني بعد أن ظهر وهو يبتسم في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي لكرة القدم امام ناديه السابق تشلسي الانكليزي، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وظهر هازار وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين في لندن الاربعاء و3 1 في مجموع المباراتين.

وكتب في خاصية الـ"ستوري" عبر انستغرام "أنا آسف جدًا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الاساءة لجماهير ريال مدريد".

وتابع ابن الـ30 عامًا "كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وجئت الى هنا للفوز".

ويستضيف ريال الذي يحتل ثاني ترتيب الليغا متخلفًا بنقطتين عن جاره اتلتيكو قبل اربع مراحل من النهاية، فريق اشبيلية الرابع نهاية الاسبوع في حين يحل المتصدر على المتساوي مع الملكي في النقاط.

وتابع لاعب الجناح "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل الليغا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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