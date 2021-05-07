شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يؤجل مناقشة العروض انتظاراً لنهاية الموسم وحسم موقف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش على تأجيل فكرة مناقشة العروض التى وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الاهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى، وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الاهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 7 أهداف ، ويرتبط الغزال بعقد مع الاهلى يمتد موسماً أخر ، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.

وحقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لو تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.