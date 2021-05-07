شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عمرو زكى يفتتح أهداف مباراة مصر والجزائر فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في تسجيل الهدف الأول في الجزائر في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010، مع الدقيقة الأولى من عمر اللقاء يقاتل عمرو زكى ويتابع تسديدة عبد الظاهر السقا ثم محمد زيدان ويضع الكرة فى شباك الخُضر، باعثًا النور فى قلوب المصريين باقتراب الإنجاز والصعود للعرس العالمى، وهو الأمر الذى لم يتحقق مع نهاية الأمر، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.
"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.
عمرو زكي له مكان ثابت في المنتخب المصري منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي أقيمت بالقاهرة وتألق فيها بشكل ملحوظ وساهم بالفوز باللقب. وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية غانا 2008 وحقق المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بفارق هدف واحد عن صامويل إيتو هداف البطولة. وبذلك كان لزكي دورا كبيرا في فوز مصر باللقب للمرة الثانية على التوالي.
شارك عمرو زكي مع المنتخب بشكل ثابت في تصفيات كأس العالم 2010 وأحرز هدفاً في مرمى زامبيا لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1. كما أنه أحرز هدفين في المباريات الودية بقميص المنتخب في مرمى موريشيوس من ضربة جزاء وآخر في مرمى تنزانيا، وسجل أول أهداف منتخب مصر في مرمي منتخب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء. لم ينضم زكي إلى قائمة المنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 والتي أقيمت بأنجولا نظراً لإصابته.