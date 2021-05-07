شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عمرو زكى يفتتح أهداف مباراة مصر والجزائر فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في تسجيل الهدف الأول في الجزائر في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010، مع الدقيقة الأولى من عمر اللقاء يقاتل عمرو زكى ويتابع تسديدة عبد الظاهر السقا ثم محمد زيدان ويضع الكرة فى شباك الخُضر، باعثًا النور فى قلوب المصريين باقتراب الإنجاز والصعود للعرس العالمى، وهو الأمر الذى لم يتحقق مع نهاية الأمر، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.