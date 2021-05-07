شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لأوباما وظهور زيزو وشيكابالا السلاح الحاسم للزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الوسط، نقل له خلالها أن تذبذب مستواه أمر لم يعد مرضيا له مع التأكيد على كامل دعمه له، لكن عليه الحذر بأن أي خطأ سيكلف الفريق أهدافا مثلما حدث في مباراتي الأهلي وبيراميدز السابقين، وأوضح له كارتيرون أن مباراة القمة المقبلة يجب أن تكون الفرصة من أجل الرد في الملعب خاصة بعدما حمله البعض مسئولية خسارة القمة الأخيرة.

ويبقى مركز حراسة المرمى هو الأمر الذي يثير قلق كارتيرون، رغم استقراره بشكل كبير على تولي محمد عواد حراسة المرمي، في ظل تألقه منذ العودة للتشكيلة الأساسية إلا أن هناك بعض الأصوات تطالب بتواجد محمود جنش في التشكيلة الأساسية حال شفائه نهائيا من المزق الذى تعرض له في الظهر، ويدرك المدرب الفرنسي أهمية الخبرات في مثل تلك المباريات المتمثلة في جنش لكنه يرى أن عواد الأنسب بسبب جاهزيته الفنية وخوضه آخر مباراتين أمام بيراميدز و سموحة.

في ذات الصدد، من المنتظر أن يعود أحمد سيد "زيزو" لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة القمة، بدلا من محمود عبد الرازق شيكابالا للحفاظ على جهود النجم الأسمر ليكون ورقة بديلة تشكل الفارق مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث يضع كارتيرون كأحد الأسلحة الرئيسية له لحسم مثل هذه المواجهات مستغلا مهاراته وإمكانياته الفنية الكبيرة.

من ناحة أخرى، تقدم نادي بيراميدز بخطاب إلى اتحاد الكرة يتضمن موافقته على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق عضو اللجنة التنفيذية إبراهيم عبد الله ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة أنه يطلب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك من تقديم طلب لإعادة المباراة وأن بيراميدز يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة وأنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء، مشيرا إلى تعرضه للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني، كما أشار إلى أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي، وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.