شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد عادل فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد عادل نجم خط وسط الدراويش فى لقاء البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة 21 للمسابقة بعد غيابه عن مواجهة الجونة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).