شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد عادل فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه محمد عادل نجم خط وسط الدراويش فى لقاء البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة 21 للمسابقة بعد غيابه عن مواجهة الجونة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى.
وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.
وبدأ حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، تصريحاته بعد الفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدفين قائلا: "أبارك للجماهير ولمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية ولإيهاب جلال المدير الفنى". وحقق الدراويش انتصارا دراميا على فريق الجونة فى إطار الأسبوع الــ20 بمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف حمد فى تصريحات عقب اللقاء للموقع الرسمي للدراويش: "الفوز جاء تتويجا للروح القتالية والإصرار الكبير على حصد الانتصار الغالى، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط للتقدم تدريجيا بجدول الترتيب وأهدى الفوز للجماهير".
وأتبع حديثه: "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقى أهداف آخرى خاصة أمام فريق مميز بحجم الجونة". واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته: "أتمنى من الجميع الاستمرار فى الدعم والمساندة لإعادة الفريق لمكانته المنتظرة".