شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري ويبدأ التركيز في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف صفحة مباراته ضد الاتحاد السكندري والتي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري، من أجل التركيز في مباراته القادمة ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني في تهيئة لاعبيه لمباراة القمة ضد الزمالك وتجهيزهم ذهنيا وفنيا بشكل جيد للقمة باعتبارها مباراة صعبة لا تقبل القسمة على اثنين في مشوار الفريقين بجدول الدوري، كما انها البروفة الأخيرة قبل خوض مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

في سياق مغاير، يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق لمعرفة موقف اللاعبين المصابين والاستفسار عن إمكانية لحاق أحد المصابين بمباراة القمة ضد الزمالك من عدمه، في ظل اقتراب أكثر من لاعب من العودة لقائمة الأهلي وتدعيم قائمة الفريق الأحمر.

وتشهد مباراة القمة عودة أكثر من لاعب مثل بدر بانون وأيمن أشرف فيما لم يتحدد موقف سعد سمير من اللحاق بالقمة من عدمه، ولكن يستمر غياب الثنائي علي معلول وجونيور أجايي عن مباراة القمة، في ظل عدم انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهم، حيث يحتاج الثنائي بعض الوقت من أجل العودة للملاعب.