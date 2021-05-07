صفقات ريال مدريد | بيريز يتواصل مع لاوتارو مارتينيز دون علم إدارة الإنتر!

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فتح رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خطوط الاتصال مع المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، كي يكون ضمن صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي 2021.
ويُعاني خط هجوم ريال مدريد من تراجع ملحوظ في الحصيلة التهديفية، على الصعيدين المحلي والقاري، لعدم قدرة فينسيوس جونيور وإدين هازارد على التهديف كما كان يفعل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل مع كريم بنزيمة قبل سنوات.
وقال راديو كوبي الإسباني “إن إدارة ريال مدريد فتحت مفاوضات جادة مع اللاعب لاوتارو مارتينيز عقب تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان الأسبوع الماضي”.
وأضاف الصحفي فابيان غودوي في راديو كوبي “حتى هذه اللحظة المفاوضات بين ريال مدريد ولاوتارو مارتينيز فقط، فلم تتواصل إدارة الريال مع إدارة الإنتر بعد”.
تأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من التصريحات التي أدلى بها لاوتارو مارتينيز حول العروض السابقة التي تلقاها من ريال مدريد، قائلاً “سانتياجو سولاري – المدرب السابق للريال – أراد التوقيع معي مرتين، الأولى عندما كان مدربًا لريال مدريد كاستيا، لكنني كنت بالكاد انتقلت إلى راسينج ولم أكن أشعر بأنني على استعداد للانتقال بعيدًا”.
وأكمل لاوتارو مارتينيز “في المرة الثانية التي طلبني فيها ريال مدريد، لم أكن أعلب كثيرًا مع راسينج، وجاءوا وقدموا لي عقدًا لكنني لم أشعر بأنني على استعداد لاتمام هذه الخطوة أيضًا”.
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