هازارد يعتذر لجمهور ريال مدريد بعد اللقطة المستفزة

اعتذر الجناح الدولي البلجيكي “إيدين هازارد” لجمهور ريال مدريد على سلوكه المستفز عقب نهاية المباراة التي خسر فريقه بهدفين دون رد أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وألتقط مقطع فيديو لإيدين هازارد يتبادل فيه النكات ويداعب لاعبي تشيلسي “كورت زوما وإدوارد ميندي” مباشرة بعد نهاية المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج، ما جعل جماهير ريال مدريد والإعلام الاسباني يصبون جام غضبهم عليه.

ووصل إلى هازارد هجوم جمهور ريال مدريد فور وصوله إلى العاصمة مدريد للاستعداد لمواجهة إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني، وقرر قبل خوض التدريبات تقديم اعتذار رسمي للجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع انستاجرام.

وأكد هازارد أن نيته لم تكن سيئة، قائلاً “أنا أسف. لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم ولم تكن نيتي الإساءة لجمهور ريال مدريد”.

وأضاف “لطالما كان حلمي هو اللعب مع ريال مدريد، وقد جئت إلى هنا للفوز. لم ينته الموسم وعلينا الآن أن نكافح معًا من أجل تحقيق الليجا. هلا مدريد!”.

يذكر أن الدولي البلجيكي عانى على مدار الموسم الماضي والموسم الحالي من إصابات لا حصر لها، الشيء الذي منعه من تقديم الاضافة المرجوة منه لريال مدريد، رغم المبلغ الكبير الذي انضم به من تشيلسي (105 مليون يورو).

وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على يد ناد من دوري الدرجة الثالثة يدعى “ديبورتيفو ألكويانو”، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا أمام رابع جدول ترتيب الدوري الانجليزي “تشيلسي”، وقد يخسر لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من نهايته إذا فشل في هزيمة إشبيلية يوم الأحد.