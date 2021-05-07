موسيماني: شعرنا براحة نفسية بعد هدف أفشة، وجلوس شريف “طبيعي” - صور Reu

يرى المدير الفني للنادي الأهلي “بيتسو موسيماني” أن جلوس هداف الفريق الأول “محمد شريف” على دكة البدلاء خلال مباراة الاتحاد السكندري، كان أمرًا طبيعيًا في ظل ضغط المباريات الذي يُعاني منه الفريق.

وانتصر الأهلي بصعوبة على الاتحاد السكندري ليلة أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز، ليواصل المارد الأحمر مُطاردة الزمالك في صدارة جدول الترتيب.

وجلس على دكة البدلاء في مباراة الأمس كل من “محمد شريف ووليد سليمان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة” بهدف الراحة بعد مشاركتهم بصفة مستمرة خلال المباريات الخمس الماضية.

وقال بيتسو موسيماني للصحفيين “كنا يجب أن نأخذ مثل هذا النوع من القرارات، مثل إجلاس محمد شريف على دكة البدلاء بسبب جدول المباريات المضغوط خلال الفترة الحالية، أمامنا برنامج صعب ومضغوط يجب أن نستعد له”.

وأضاف “شعرنا براحة نفسية أكبر بعد تسجيل محمد مجدي أفشة للهدف الثاني، وهذه الراحة جعلتنا نلعب بطريقتنا المعتادة التي قادتنا لتسجيل هدف ثالث، لكنه للأسف لم يُحتسب بداعي التسلل”.

وعن الأداء المتواضع لفريقه خلال الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري، قال المدرب الجنوب أفريقي “كنا نلعب بشكل جيد في بعض المباريات ولا نفوز، هذا طبيعي في كرة القدم، قد تلعب بشكل جيد ولا تفوز، وقد تلعب بشكل سيء وتحقق الفوز”.

وختم حديثه “كنت أتمنى الفوز بهدفين دون رد، كانت ستكون نتيجة أفضل، الهدف الذي سجله الاتحاد في الدقيقة الأخيرة أزعجني، دائمًا من الأفضل أن تنهي المباراة بشباك نظيفة”.