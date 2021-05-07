أحمد الشناوي الخبير التحكيمي: سموحة إستحق ركلة جزاء على طارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، مدى صحة قرار محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك وسموحة بشأن التحام طارق حامد مع عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء.

وقال "الشناوي" خلال الحالات التحكيمية للقاء الزمالك عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": طارق حامد مدافع الزمالك داس على قدم لاعب سموحة، المخالفة موجودة، وكان يجب احتساب ركلة الجزاء.

وأضاف : تقنية الفار تدخلت وأبلغت محمد الحنفي، ولكنه صاحب القرار الأول والأخير, ولكن في رأيي كان يجب احتساب ضربة جزاء لصالح سموحة في هذه اللعبة.

يذكر ان الزمالك انتصر علي سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.