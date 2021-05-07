شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك : فرجاني ساسي اشترط 60 مليون جنيه للتجديد.. ولن نوافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسئوول داخل نادي الزمالك -رفض ذكر اسمه- أن فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الاول طلب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، لافتا إلى صعوبة الموافقة على طلبه، خوفًا من إحداث فتنة داخل الفريق.

وشدد المصدر على أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى محلية من نادي بيراميدز وآخر من نادي الدحيل القطري.

وشدد المصدر على أن اللاعب يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي قبل عقد جلسة التجديد.