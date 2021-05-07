شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب عودة مصطفى فتحي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عودة مصطفى فتحي ، لاعب الوسط المهاجم المعار إلى نادي سموحه في الموسم المقبل بعد تألقه مع الفريق السكندري بعد انضمامه له في الموسم الجاري خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري.

كان مصطفى فتحي قد سجل هدف الفريق السكندري الوحيد خلال مواجهة الزمالك مع سموحه بفوز الابيض بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس في الدوري الممتاز.