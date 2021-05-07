شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: 1.2 مليون جنيه أجر عبد الله جمعة في الموسم.. واتفاق على الزيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عضو باللجنة المؤقتة بنادي الزمالك -رفض ذكر اسمه- أن عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول يحصل على 1.2 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولفت إلى أن اللجنة تسعى لزيادة عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري في حال تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن اللجنة تواجه أزمة في الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، لكن اللجنة اتفقت مع اللاعب على رفع عقده إلى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة.