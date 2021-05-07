شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس استبعاد حسين الشحات لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان موسيماني المدير الفني للاهلي يدرس استبعاد حسين الشحات لاعب الوسط المهاجم من المباريات المقبلة بعدما طلب الخروج من مواجهة الإتحاد السكندري بعدما طلب اللاعب الخروج من مواجهة الإتحاد السكندري الاخيرة في الدوري الممتاز التي انتهت بفوز الاهلي بنتيجة 2-1.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي إن المباراة كانت صعبة ولكن الأهلي ظهر بأداء قوي ونجح في التقدم ثم سجل هدفًا ثانيًا،وأوضح أن الفريق اطمأن للفوز وهو ما كلفه استقبال هدف في الوقت بدل الضائع بسبب الثقة الزائدة من اللاعبين.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق قدم مباراة قوية وتبديله كان لمنح الفرصة لتجهيز أيمن أشرف العائد بعد غياب، خاصة قبل لقاء الزمالك بالدوري وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد موسيماني أن تبديل محمد هاني لحصوله على إنذارين والتخوف من حصوله على الإنذار الثالث مشيدًا بأداء محمود وحيد الظهير الأيسر خاصة في الشوط الثاني.

وأوضح أن محمد مجدي أفشة صانع الألعاب كان من المفترض استبداله للحصول على الراحة ولكن إصابة صلاح محسن أجبرت الفريق على بقاء أفشة،وأضاف: «حسين الشحات طلب عدم استكمال المباراة لعدم قدرته بدنيًا»‘.