شكرا لقرائتكم خبر عن ماجوير : الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي إنجاز هائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الإطاحة بروما الإيطالي في نصف النهائي، مساء أمس الخميس، بمجموع المباراتين (8-5).

وقال ماجواير في تصريحات صحفية عقب المباراة: «أنه إنجاز هائل أن نصل للنهائي، بالطبع لم نفز بالمباراة الليلة وهذا أمر يتسبب في الإحباط لنا، ولكن قدمنا عملا كبيرا في مباراة الذهاب، ووضعنا أنفسنا في وضع عظيم».

وأضاف: «اليوم كنا بحاجة لبدء الشوط الأول بصورة جيدة، ولكن كنا منفعلين بعض الشيء، كانت لدينا الفرص وصنعوا بدورهم الفرص أيضًا.. لعبوا بنظام الضغط رجل لرجل مما جعل المباراة تشبه كرة السلة، وكانت هناك فرص للفريقين».

وواصل: «خرجنا بنتيجة جيدة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني منحناهم الكثير من الفرص، نحتاج إلى التطور قبل النهائي، ولكن هذا إنجاز كبير.. الآن نذهب إلى النهائي بهدف الفوز بها، إدينسون (كافاني) سجل هدفين رائعين، تحركاته وعمله دون كرة مميز للغاية».