شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلي وموقفه بيد موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأحمر، بات جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به والانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له طوال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن نيدفيد جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، ولكن موقفه بيد بيتسو موسيماني المدير الفني الذي سيحدد موقفه من دخول قائمة مباريات الأهلي ومن ثم الدفع به في المباريات بشكل تدريجي.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بقطع في غضروف الركبة تسببت في ابتعاده عامين عن المشاركة في المباريات، قبل أن ينهي البرنامج التأهيلي ويصبح جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي.

ويتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة التسرع في الدفع كريم نيدفيد، والذى تعافى من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا لقرار الجهاز الفني.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا مهما على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.