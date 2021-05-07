شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح لتليفزيون الخليج 365: الشناوى ليس مغرورا وأفشة عوض رحيل السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الإعلامى أشرف ممدوح، مهاجم الأهلى الأسبق، عن عصبية محمد الشناوى حارس مرمى الأحمر ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه معذور وعلاقته جيدة بجميع زملائه.

وقال نجم الأهلى السابق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الشناوى حارس كبير وتعتمد جماهير الأهلى والجهاز الفنى عليه فى تحقيق الانتصارات، وتوتره يرجع لكونه يتحمل المسئولية، مع الثنائى عمرو السولية وأفشة أمام الجهاز الفنى مما يجعله ينفعل أحيانا وهو ما يره البعض غرورا على غير الحقيقة لأنه شخص طيب وممتاز أخلاقيا.

وأثنى أشرف ممدوح، على محمد أفشة لاعب وسط الأهلى، مؤكدا انه أصبح ترمومتر لأداء الفريق الأحمر، ومحور للأداء فى كل المباريات الأخيرة ولا غنى عنه فى صفوف الأهلى.

وأضاف ممدوح، أن أفشة نجح فى تعويض رحيل عبد الله السعيد الذى انتقل لبيراميدز، حيث يقدم أفشة مستوى متميز وتحديدا منذ أحراز هدف الفوز للأهلى فى الزمالك بنهائى إفريقيا ، حيث باتت الجماهير تراه نجم يقلب الموازين لصالح فريقها.

وتحدث عن مستوى مروان محسن مهاجم الأهلى، مؤكدا أنه حصل على فرص كثيرة ولم يستغلها وبات رحيله أمر مؤكد خلال الفترة القادمة مع لاعبين آخرين استقر موسيمانى على رحيلهم بنهاية الموسم الجارى.