شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: الزمالك يحتاج رأس حربة هداف.. وسياسة الدور الأفضل بين جبل وجنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة هجومية قوية ينقصها رأس حربة هداف يترجم هذه السيطرة لأهداف، لأن الحاليين مروان حمدى والجزيرى لم يستطيعا إثبات جدارتهما في ميت عقبة حتى الآن.

وطلب قائد الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، من إدارة القلعة البيضاء تحديد مصير مروان حمدى مهاجم الفريق نهاية الموسم، لأنه يحتاج وقتا طويلا للتعبير عن قدراته، والزمالك كناد كبير وجمهوره العريض لن يصبر كثيرا لذا يجب التعاقد مع مهاجم سوبر.

وعن حراسة المرمى بالزمالك، قال هشام يكن إن محمد عواد نجح في الظهور بشكل جيد خلال المباراتين الأخيرتين، ولكنه يرى أن الأفضل للزمالك وللحراس هو عمل نظام التدوير بين محمد أبو جبل وجنش، على أن يرحل محمد عواد للإعارة الخارجية موسما ليشارك بشكل مستمر ويعود الحارس الأول في الزمالك، ويكرر تجربة مصطفى محمد عندما خرج للإعارة وعاد لميت عقبة في مرتبة رقم 1 بالنادى ومنتخب مصر حاليا.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.