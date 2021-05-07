شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح لتليفزيون الخليج 365: سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة فى مصر والضغوط سر عصبيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أشرف ممدوح، مهاجم الأهلى الأسبق، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر يعد من أنجح مديرى الكرة، مضيفا: "أراه الأفضل في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وقال نجم الأهلى السابق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى: "سيد عبد الحفيظ يتحمل مسئوليات كبيرة وضغوطا رهيبة تجعله فى مواجهات مستمرة مع الجماهير والأطراف الخارجية، ولعل ذلك يعد أحد أسباب المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها رغم أنه ناجح جدا".

وحرص ممدوح أن يضع سيد عبد الحفيظ ضمن أهم مديرى الكرة في تاريخ النادى الأهلى، مؤكدا أنه يعتبر امتدادا لنجوم كبيرة في هذا المنصب، ومنهم الراحل ثابت البطل والذى يعد من النماذج التي لا تتكرر في منصب مدير الكرة بالأهلى ومصر، وأشار إلى أن عبد الحفيظ يمتلك 80% من قوة ونجاحات البطل.

وعن أزمة سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة الأخيرة، أكد مهاجم الأهلى الأسبق أن ضغط المباريات والتوتر العصبى هو سر الأزمة وهو معذور.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا هاما على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.