شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تُنسى في رمضان (25).. أورلاندو بايريتس يمزق شباك الأهلى بثلاثية فى موسم التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:





من المباريات الرمضانية التي لا تنساها الجماهير المصرية، حينما تعرض فريق الأهلي، لهزيمة مذلة، على يد ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. جاءت البداية نشيطة وأكثر تنظيماً من جانب أورلاندو، الذي شكل أكثر من هجمة خطيرة في الدقائق الخمس الأولى، ونجح أونيكاشي مهاجم الفريق الجنوب إفريقي في إحراز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 11، بعدما انفرد بمرمى شريف إكرامي. وكثَّف الأهلي هجومه واحتسب الحكم ضربة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة 37، تصدى لها وليد سليمان وسددها لكن حارس الضيوف تصدى للكرة، وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول حاول الفريقان التسجيل، وسدد فيسو كرة عرضية قوية وخطيرة تصدى لها ببراعة شريف إكرامي، بعدها أشهر الحكم بطاقة أخرى صفراء لأحمد عبدالظاهر ليتم طرده، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للأهلي، ثم أطلق الحكم الجزائري صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني للأهلي محمد يوسف بالسيد حمدي بدلاً من شهاب الدين أحمد، ليلعب بدلاً من المطرود عبدالظاهر في مركز المهاجم، ووضح تحسن أداء الأهلي في الدقائق الأولى ولاحت بعض الفرص لكن الرعونة تسببت في عدم اكتمال الهجمات بالشكل الأمثل. وحل دومينيك دا سيلفا بديلاً لوليد سليمان في الدقيقة 68، ونجح أورلاندو في تسجيل هدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 73 تسبب فيها أحمد فتحي، وتمكن الضيوف من إضافة هدف ثالث في الدقيقة 76 من خطأ آخر للدفاع والحارس، ولم يكتف لاعبو أورلاندو بتلك النتيجة وواصلوا الضغط الهجومي على مرمى الأهلي وحرمتهم العارضة من هدف رابع، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

أورلاندو بايريتس يمزق شباك إكرامي بثلاثية في موسم التتويج