اللجنة الأولمبية توضح موقفها من شكوى الزمالك ضد اتحادي الكرة واليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية بأن الزمالك قد يكون محقًا في مبرر الشكوى التي تقدم بها ضد اتحادي كرة القدم، وكرة اليد.

وقال إدريس في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس "هناك لغط دائمًا في هذا الأمر، وأحقية النادي في تقديم شكوى للجنة الأولمبية فالقانون والميثاق الأولمبي يمنح اللجنة الأولمبية مسئولية عن كل أعضاء الحركة الأولمبية سواء اتحادات الألعاب المختلفة أو الأندية".

وتابع :"شكوى الزمالك تعرض على لجنة الأندية والهيئات وتدرس الشكوى وتتلقى رد من اتحاد كرة اليد، واتحاد كرة القدم وتقوم بدراسة الأمر بالكامل".

وأضاف :"من الممكن أن يكوى للزمالك الحق فيما يخص كرة القدم وكرة اليد أيضًا بحسب ما جاء في نص شكوى الزمالك، لكن هذا ليس لأنني زملكاوي لكن من واقع إطلاعي على الشكوى فأنا أرى ضرورة تطبيق اللوائح".

وتقدم الزمالك بشكوى ضد اتحاد الكرة من أجل الحصول على لقب دوري الجمهورية مواليد 1999، إضافة إلى رفض منح اتحاد كرة اليد لقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2019-2020 للأهلي دون أن يكتمل.