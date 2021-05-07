الزمالك: سيكون لنا رد خلال أيام ولن نتقدم بشكوى أخرى بشأن إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك أن الأيام المقبلة ستشهد رد قوي على اتحاد الكرة، لكنه لا يعلم موعد هذا الرد، قائلًا أن أي شكوى تقدم من الأهلي يتم النظر فيها خلال 24 ساعة.

وقال الدردير في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"الزمالك يشعر باستياء كبير جدًا مما يحدث مع نادي الزمالك وجماهير الزمالك حزينة للغاية وتشعر بظلم يقع عليها، وبالفعل تقدمنا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية بسبب عدم حسم بطولة 1999، وشكوى أخرى بسبب منح كأس مصر لكرة اليد للأهلي في حين أن هناك 4 فرق وصلت لنصف النهائي".

وتابع :"لا يوجد لائحة تجيز أن هناك فريق ممن تأهلوا لقبل النهائي يحصل على البطولة والأندية الأخرى تعتبر خاسرة وسنطلب تصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة اليد".

وأضاف: "سيكون هناك قرار خلال الأيام المقبلة بخصوص إمام عاشور لأن شكاوى الأهلي يتم التحقيق فيها خلال 24 ساعة أما شكاوى الزمالك تترك لفترات طويلة، لا أعرف ما هو الرد أو القرار لكن سيكون رد قوي".

وواصل :"الزمالك لن يقدم شكوى جديدة لأننا قدمنا شكوى بالفعل، وهناك بلاغ تم تقديمه في هذه الواقعة للنيابة، وسننتظر رد كما يحدث مع الأهلي في 24 ساعة".

واختتم قائلًا :"اتحاد الكرة أنهى مسألة سيد عبدالحفيظ رغم أننا سمعنا كل شيء في 5 دقائق ونحن لم يتم البت في أمر لاعبنا رغم أنه حدث في الغرف المغلقة".