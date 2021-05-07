تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، والمقرر لها ضمن الجولة 35 من الليجا المشتعلة بين 4 أندية في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم.

يحل أتلتيكو مدريد – متصدر جدول ترتيب الليجا – ضيفًا على ملعب كامب نو التابع لنادي برشلونة، بعد عصر يوم السبت الموافق 8 مايو 2021.

تنطلق المباراة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

وتنقل على قناة بي إن سبورتس HD1، وقنوات سيتانتا سبورتس 1، وسبور سمارت، وبين سبورت الإنجليزية، ولا ليجا تي في بار.

كما تبث بالمجان على قناة تركمنستان الرياضية، على القمر الصناعي most 1، اتجاه 56 شرقًا، بتردد 12303 عمودي، ومعدل ترميز 27500، وتصحيح 2/3.

وكانت المباراة الأولى هذا الموسم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قد انتهت بفوز الأتلتي بهدف دون رد سجله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في نهاية الشوط الأول.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم الشهير “أنطونيو ماتيو لاهوز” لإدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وهو الخبر الذي أصاب جمهور البرسا بالاحباط بسبب عدم احتسابه لهدف صحيح سجله ليونيل ميسي في مباراة الحسم أمام الأتلتي نهاية موسم 2014/2013، كلف النادي الكتالوني لقب المسابقة.