محمد الكواليني: الكبوة الطويلة ليست في قاموس الاهلي

قرعة دوري ابطال افريقيا 2021..محمد الكواليني يتوقع خصم الاهلي

أشاد المعلق الرياضي المصري، محمد الكواليني، بالقدرة العظيمة التي يتمتع بها النادي الأهلي في كيفية العودة السريعة من الكبوات التي تصيبه، مهما كانت صعبة وصادمة بالنسبة للاعبيه.

وكسر الاهلي بهزيمة الاتحاد السكندري هذا الأسبوع، سلسلة النتائج السلبية التي ضربته في المباراتين الماضيتين من الدوري المصري الممتاز، عندما تعادل مع الجونة وخسر من غزل المحلة، ليعود إلى مضمار المنافسة على اللقب أمام الزمالك.

وقال محمد الكواليني خلال تعليقه على أحداث مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري ليلة أمس الخميس ضمن الجولة 20 “اعتدنا على عودة الاهلي السريعة من النتائج السيئة. الفريق ظهر بمستوى متواضع في المباريات القليلة الماضية، لكنه يتمتع بميزة لا تتوفر لدى عدد كبير من الأندية المحيطة به، وهي القدرة على العودة وتجاوز الكبوات”.

وأضاف الكواليني عبر قناة أون تايم سبورت “النادي الاهلي عودنا أنه لا يعيش داخل أي دوامة لفترة طويلة، سريعًا يُلملم أوراقه ويستعيد قوته بتحقيق الانتصارات في المباريات، ومصالحة جماهيره على الفور، وهذه ميزة موجودة على مر الزمان في الأهلي، الكبوة لا تطول مدتها”.