دورتموند يمدد عقد باسلاك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بلاعبه فيليكس باسلاك وجدد عقده لمدة عامين حتى عام 2023.

ويعد باسلاك (22 عاما) أحد عناصر أكاديمية الشباب في دورتموند، رغم أنه لعب أيضا لفريقي هوفنهايم الألماني ونورويتش سيتي الإنجليزي وفورتونا سيتارد الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول لدورتموند هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زروك، في تصريحات للموقع الالكتروني الرسمي للنادي «لقد أجرينا محادثات منذ بعض الوقت ونحن سعداء لأننا توصلنا لاتفاق الآن».

وأضاف «فيليكس هو شاب من أبناء المنطقة ومرتبط بشكل وثيق ببوروسيا دورتموند».