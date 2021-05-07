دورتموند يمدد عقد باسلاك

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ويعد باسلاك (22 عاما) أحد عناصر أكاديمية الشباب في دورتموند، رغم أنه لعب أيضا لفريقي هوفنهايم الألماني ونورويتش سيتي الإنجليزي وفورتونا سيتارد الهولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول لدورتموند هذا الموسم.
وقال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زروك، في تصريحات للموقع الالكتروني الرسمي للنادي «لقد أجرينا محادثات منذ بعض الوقت ونحن سعداء لأننا توصلنا لاتفاق الآن».
وأضاف «فيليكس هو شاب من أبناء المنطقة ومرتبط بشكل وثيق ببوروسيا دورتموند».
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