فرانكفورت يجدد تعاقده مع تيموثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أمس، عقد لاعبه تيموثي تشاندلر، معلنا أنه سيواصل اللعب مع الفريق حتى عام 2025.

وانضم المدافع الألماني -الأمريكي تشاندلر (31 عاما) إلى فرانكفورت عام 2001، حينما كان يبلغ 11 عاما، وظل مع النادي منذ ذلك الحين، باستثناء 4 سنوات قضاها في فريق نورمبرج ما بين عامي 2010 و2014.

وقال عضو مجلس إدارة آينتراخت فرانكفورت للرياضة فريدي بوبيتش «قيمة تيمي للفريق والبيئة العامة تتجاوز الجانب الرياضي. إنه يحظى باحترام كبير في كل مكان بسبب خدمته، وكلمته لها وزن».