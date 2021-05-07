موري يخضع لجراحة في الركبة

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وأوضح نادي دورتموتد أمس أنه بمرور الوقت سيتم اتخاذ المزيد من التدابير.
وذكر دورتموند في تغريدة عبر حسابه في تويتر»ماتيو تعافى بشكل جيد من جراحته الأولى بعد الإصابة، المزيد من العلاج سيتم تحديده بعد مرحلة التأهيل الأولى».
وكتب موري عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «الجراحة كانت ناجحة للغاية، العد التنازلي للعودة بشكل أقوى بدأ بالفعل».
ولم يكشف دورتموند بشكل علني عن نوعية الإصابة، مشيرا فقط إلى أن المدافع الإسباني تعرض لقطع في الأربطة وضرر بالغ في كبسولة الركبة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على هولستاين كيل 5 / 0 في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.
ولم يحدد دورتموند فترة غياب موري عن الملاعب.
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