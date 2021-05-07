شكرا لقرائتكم خبر «كاف» يحدد مباريات ربع نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد دور الثمانية لدوري الأبطال حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة والسبت 14 و 15 مايو الحالي.

الفرق التي تأهلت لدور الثمانية هي مولودية الجزائر والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي وسيمبا التنزاني والأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح بيان كاف «ستقام مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي الجمعة 14 مايو بالجزائر، بينما تقام مباريات شباب بلوزداد والترجي بالجزائر وكايزر تشيفز وسيمبا بجوهانسبرج، والأهلي وصن داونز في القاهرة يوم السبت 15 مايو الحالي».

وأضاف «تقام مواجهات الإياب الأربعة يوم 22 مايو بين الوداد ومولودية الجزائر بالمغرب، والترجي وشباب بلوزداد في تونس وسيمبا وكايزر تشيفز بتنزانيا، وصن داونز والأهلي في جنوب أفريقيا».