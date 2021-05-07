تأجيل تصفيات أفريقيا للمونديال بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس تأجيل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كانت مقررا لها الشهر المقبل، وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر بيان فيفا أن «فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكافة الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الأفريقية».

ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الأفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل 5 من بينها للمشاركة في المونديال.