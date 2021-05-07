شكرا لقرائتكم خبر تأجيل تصفيات أفريقيا للمونديال بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر بيان فيفا أن «فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكافة الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الأفريقية».
ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.
وتشارك جميع المنتخبات الأفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل 5 من بينها للمشاركة في المونديال.
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