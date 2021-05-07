ألابا يرحل عن راحة بايرن بحثا عن مجهول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدافع النمساوي ديفيد ألابا أن رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في نهاية الموسم الحالي بمثابة فرصة للقيام بشيء جديد وقطع خطوة أخرى للأمام.

وقال ألابا في مقابلة مع مجلة النادي أمس «لكي تنضج عليك أن تترك منطقة الراحة الخاصة بك، أعتقد أنه ربما يتحتم عليك الذهاب نحو المجهول لكي تتمكن من النضوج مجددا».

ويرحل ألابا عن بايرن بعد 13 عاما قضاها في النادي الذي تدرج في صفوفه منذ انضمامه لأكاديمية الناشئين وهو في الـ16 من عمره، وسيرحل بعد أن فاز معه مرتين بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وأشار ألابا إلى أنه أمضى عامين في مقر إقامة أكاديمية الناشئين في البداية واعتاد مشاهدة تدريبات الفريق الأول عبر نافذة غرفته كل يوم.

وأوضح «يتبقى بعض الوقت قبل رحيلي، كانت الأمور مذهلة على مر السنوات».

ولم يكشف ألابا عن النادي الذي سينتقل له، لكن تقارير صحفية ربطت بينه وبين ريال مدريد الإسباني.

وقال المدافع النمساوي «أرحل عن بايرن والدموع في عيني لكني أتطلع أيضا للمستقبل في الوقت ذاته».

ورغم الدخول في محادثات بشأن تمديد العقد في وقت سابق من العام الحالي، لكن ألابا وبايرن لم يتوصلا لاتفاق، حيث سحب النادي البافاري عرضه الأخير.

وأكد ألابا أن قرار الرحيل لم يكن موجها ضد النادي، وتمنى لبايرن كل التوفيق في المستقبل.

وختم بالقول «ممتن للغاية، أتمنى أن يواصل بايرن كتابة قصة النجاح الرائعة».