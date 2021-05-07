وزير الرياضة يحث الأندية على الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطوير كرة القدم

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وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير الرياضة بالجميع، مقدما شكره للأندية ولكافة الجهات ذات العلاقة، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وطوال منافسات الموسم الجاري، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعا لعودة آمنة للجماهير الرياضية في الفترة المقبلة، مع التقيد التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.
عقب ذلك، تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي شهد استعراض استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، وسبل تطويرها بما يضمن استدامة مالية مستمرة ودقيقة لإدارات الأندية، ويحقق الكفاءة المالية المطلوبة، والعمل على تعزيزها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي، ومناقشة ملفات أخرى قبل أن يستمع وزير الرياضة إلى عدد من الملاحظات والمرئيات التي طرحها رؤساء الأندية، مؤكدا على دورهم المهم في تفعيل الجوانب الاستثمارية وتعزيزها، بما يعود بالنفع الكبير على هذه الأندية بالمقام الأول بزيادة مداخيلها وإيراداتها المالية، لضمان المزيد من حوكمة العمل، ومعالجة الصعوبات نحو بيئة مالية مستقرة.
أبرز ما نوقش في الاجتماع:
- كيفية تطوير استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني بما يضمن استدامة مالية دقيقة لإدارات الأندية ويحقق الكفاءة المالية المطلوبة.
- استعراض ضوابط الاستراتيجية، لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية.
- تحسين وتطوير بيئة ملاعب أندية الشباب والاتفاق والفتح.
- التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها.
- العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها.
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