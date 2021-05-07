ليمان يأسف لإرساله رسالة عنصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الحارس الدولي الألماني السابق ينس ليمان عن أسفه لإرسالة رسالة عنصرية للاعب الدولي الألماني السابق والمحلل التلفزيوني الحالي دينيس أوجو. وكتب ليمان (51 عاما) عبر حسابه الرسمي على تويتر»لا يمكنك الإدلاء بتلك التعليقات، لقد أصبحت غير مقبولة في المجتمع، أود أن أعتذر مرة أخرى من كل قلبي، أنا أسف بشدة لتصرفي وأطلب الصفح من كل من شعر بالأذى بسببه».



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