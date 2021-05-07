مهاجمة أعلى هيئة رياضية بألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ألفونس هورمان لهجوم من أعضاء وموظفي الاتحاد، حيث تحدثوا عما أطلقوا عليه (ثقافة الخوف) داخل أعلى هيئة رياضية في ألمانيا، من خلال خطاب مفتوح. والرسالة التي تم إرسالها إلى قيادة ومجلس أعضاء الاتحاد، تنتقد عدة قضايا داخلية أخرى في الاتحاد، وذكرت أن ثلث موظفي الاتحاد ناقشوا الأمر قبل إرسال الرسالة. وأكد الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه تلقى رسالة مجهولة من حساب وهمي، وأن قلة من الأعضاء المذكورين تلقوا تلك الرسالة.



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