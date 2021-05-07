شكرا لقرائتكم خبر الأهلي المتجدد يسعى لإيقاف النزف بالتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود الأهلي إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد رحلة استشفاء لم تكتمل بالصورة المطلوبة عندما خاض خلال الفترة الماضية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا دون أن يحقق هدف التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، لكنه في المقابل خرج بعدد من الفوائد أقلها عودته لتذوق طعم الانتصارات بعد أن غاب عن ذلك فترة طويلة بدوري المحترفين، حيث فاز في دور المجموعات الآسيوية على الشرطة العراقي مرتين (3 /0 و 2/ 1)، وتعادل مع الدحيل مرتين (0/0 و1/1) ومع استقلال طهران 0/0 قبل أن يخسر منه في بداية مشواره 2 /5.

ويحل اليوم ضيفا على التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26. ويختلف أهلي اليوم عن الأهلي قبل فترة التوقف، فبعد أن تعاقد مع مدرب فني جديد هو الروماني لورينت ريجيكامب، يدخل مواجهة اليوم أيضا بمجلس إدارة جديد بقيادة ماجد النفيعي الذي تم اعتماده بجانب أغضاء مجلس إداراته رسميا من قبل وزارة الرياضة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في الدوري منذ 11 فبراير الماضي، بعد أن خسر آخر 6 مباريات، وذلك بحثا عن تحسين مركزه المتأخر حاليا، حيث يقبع في المركز التاسع برصيد 35 وبفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

على الجانب الآخر، فإن صاحب الأرض فريق التعاون يطمح لتعويض خسارته الماضية من التعاون 3 / 4 في مباراة مقدمة من الجولة الـ28، كما يسعى لتحقيق الفوز اليوم حتى يدخل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي بمعنويات عالية، إضافة إلى أن الفوز سيقوي حظوظه في الحصول على مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وخلال 20 لقاء جمعت الفريقين بدوري المحترفين، فاز الأهلي في 8 لقاءات مقابل 5 للتعاون، فيما تعادلا 7 مرات.

ويتفوق الأهلي على التعاون قليلا في الناحية الهجومية، حيث سجل 38 هدفا في الدوري، مقابل 36 للتعاون، فيما يعد التعاون أفضل دفاعا من الأهلي وبفارق كبير، حيث تلقى 24، فيما تلقت شباك الأهلي 44 هدفا.