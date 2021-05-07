اتحاد التنس يعقد اجتماعه الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد عن بعد برئاسة أريج المطبقاني. ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن التصويت بالإجماع على اختيار المهندس طارق بن فريد زيدان عضو مجلس الإدارة لمنصب نائب الرئيس، كما اعتمدت البطولات المتبقية لهذا الموسم مع أهمية إعداد تصور مبدئي لنشاط الموسم القادم، والتأكيد على التخطيط لاستقلالية الاتحاد المالية بالبحث عن استثمارات ورعاية لبطولات وأنشطة وبرامج الاتحاد وفقا لرؤية المملكة 2030 لتحقيق موارد ومداخيل مالية.



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