شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية: ندرس شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة واليد وقد يكون الأبيض محقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة ستدرس شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد واتحاد اليد، وقد يكون النادى محقا في شكواه ضد الاتحادين.

وقال إدريس في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "القانون والميثاق الأولمبي يمنح اللجنة الأولمبية مسئولية عن كل أعضاء الحركة الأولمبية سواء اتحادات الألعاب المختلفة أو الأندية".

وأضاف عضو اللجنة الأولمبية: "تعرض شكوى الزمالك على لجنة الأندية والهيئات وتدرس الشكوى وتتلقى رد من اتحاد كرة اليد، واتحاد كرة القدم وتقوم بدراسة الأمر بشكل كامل قبل إصدار أي قرار".

وأوضح ياسر إدريس: "وارد جدا أن يكون للزمالك الحق فيما يخص كرة القدم وكرة اليد أيضًا بحسب ما جاء في نص شكوى الزمالك، لكن هذا ليس لأنني زملكاوي لكن من واقع إطلاعى على الشكوى وخبرتى، فأنا أرى ضرورة تطبيق اللوائح".

جدير بالذكر أن الزمالك قد بشكوى ضد اتحاد الكرة من أجل الحصول على لقب دوري الجمهورية مواليد 1999، إضافة إلى رفض منح اتحاد كرة اليد لقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2019-2020 للأهلي دون أن يكتمل.